فيينا (أ ش أ)

عثرت خدمة إزالة الألغام فى القوات المسلحة النمساوية اليوم على قنبلة يبلغ وزنها 100 كجم فى منطقة ليوبولدشتات فى فيينا، وقالت مصادر أمنية اليوم الاثنين، إنه تم إخلاء المنطقة وجار إبطال مفعول القنبلة في الموقع ، وأضافت المصادر أن القنبلة مزودة بصاعق خلفي وعثر عليها تحديدا في شارع أوجارتن ، و تم نشر رجال الأمن وتطويق المنطقة .

ولفتت المصادر إلى أنه جار جمع المعلومات عن أسباب وجود القنبلة وملابسات الواقعة .

يذكر أن وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، أكد أنه تم مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقى أموال سائلة مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم فى تمويل الإرهاب .

وقال نيهمر - فى تصريحات له السبت- إنه تم ضبط 100 الف يورو كأموال سائلة لدى احد عناصر الجماعة وهى أعلى حصيلة لدى فرد واحد مشيرا الى أن المحققين يؤكدون وجود صلة قوية بين أصحاب هذه الأموال والأعمال الإرهابية .

وأوضح نيهمر ، أن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام مشيرا إلى اجراء 21 الف ساعة مراقبة على هذه العناصر كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص .

وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد قامت قبل أيام قليلة بحملة مداهمة على 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان فى 4 ولايات نمساوية وتم اعتقال 30 شخصا وقدرت الاصول التى تم مصادرتها بشكل مبدئى بنحو 25 مليون يورو .

يشار الى ان وزارة الداخلية نشرت قوات مكافحة الارهاب فى مختلف ميادين مدن النمسا تحسبا لهجمات ارهابية جديدة عقب هجوم وسط فيينا والذى وقع فى 2 نوفمبر الجارى واسفر عن مصرع 4 واصابة 22 شخصا بعد هجوم بالسلاح الألى لإرهابى من اصول مقدونية وقد ارداه رجال الشرطة قتيلا على الفور .