اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تعزي في وفاة عريقات وتؤكد مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:13 م
الصين تعزي في وفاة عريقات وتؤكد مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني صائب عريقات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أعرب عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن تعازيه في وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة الصين دعمها للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة. 
وقال وانغ يي - في برقية تعزية إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم /الاثنين/ - "إن عريقات ظل يعمل خلال فترة طويلة على تعزيز التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وكرس حياته من أجل تحقيق الاستقلال الوطني الفلسطيني، حيث نال احترام الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي". 
وأضاف أن عريقات صديق قديم للصين وقدم مساهمات إيجابية في توطيد وتطوير العلاقات الودية التقليدية بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين وفلسطين صديقان وشريكان حميمان.. وأكد أن الصين ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة حتى حلها بطريقة شاملة وعادلة ودائمة في أسرع وقت ممكن. 

الصين

وفاة عريقات

وفاة صائب عريقات

اخبار الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة