الصين تعثر على عينات من فيروس كورونا فى عينات لحوم البقر المجمدة المستوردة

كتبت إيناس البنا

اكتشفت السلطات الصحية الصينية فيروس كورونا في عينات لحوم البقر المجمدة المستوردة من البرازيل ونيوزيلندا وبوليفيا.ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، تم اختبار ٣ عينات من لحوم البقر المجمدة إيجابية لفيروس كورونا في ووهان ، عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين ، وفقًا لما أوردته IANS، وتم استيراد مجموعة المنتجات الموزعة في 1006 صندوق من البرازيل إلى الجمارك في مدينة تشينغداو بشرق الصين في 7 أغسطس، ووصلت إلى مستودع في ووهان في 17 أغسطس. ووفقا للتقرير، لم تدخل المنتجات إلى السوق.

قامت السلطات المحلية الآن بإغلاق المنتجات وتطهير المنطقة، فيما يتم إجراء الاختبارات أيضًا على الموظفين المعنيين الذين كانوا يتعاملون مع المنتجات، وحتى الأسبوع الماضى، أظهر 112 موظفًا يعملون في المستودع نتائج سلبية لـفيروس كورونا.

كما أبلغت لجنة الصحة البلدية في مدينة جينان بشرق الصين عن اكتشاف فيروس كورونا على عبوات لحوم البقر المستوردة من البرازيل ونيوزيلندا وبوليفيا.

وقالت السلطات الصينية إن المستوردين هم وحدة تابعة لمجموعة Guotai International Group و Shanghai Zhongli Development Trade ، وأن موانئ الدخول هي جمارك ميناء Yangshan في شنغهاي وجمارك الميناء الخارجي. ومع ذلك ، لم تذكر أسماء الشركات التي شحنت المنتجات.

تم اكتشاف فيروس كورونا الحي على عبوات أسماك القد المجمدة



وخلال الأشهر القليلة الماضية ، ركزت الصين اهتمامها على الأطعمة المجمدة المستوردة ، والتي تعتقد أنها يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في انتشار الفيروس، وكانت دقت البلاد إنذارات مرارًا وتكرارًا بعد اكتشاف آثار الفيروس في العديد من المنتجات الغذائية المستوردة أو عبواتها، وتشمل هذه الأنواع الروبيان من الإكوادور ، والحبار من روسيا ، والأسماك من النرويج وإندونيسيا ، ولحم البقر وأجنحة الدجاج من البرازيل.

في الشهر الماضي ، اكتشف مركز السيطرة على الأمراض الصيني وعزل فيروس كورونا الحي على عبوات أسماك القد المجمدة المستوردة، أثناء تتبع مصدر تفشي المرض في مدينة تشينغداو، بعد ذلك ، شددت سلطات تشينغداو من التدقيق وأمرت باختبار "كل قطعة" من منتجات سلسلة التبريد المستوردة ، كما ذكرت شبكة سي إن إن.

كما أُمر العمال الذين يسلمون هذه المنتجات بإجراء اختبار كل ثلاثة إلى خمسة أيام.

وفي الوقت نفسه ، كثفت سلطات الجمارك في جميع أنحاء الصين من اختبارات فيروس كورونا على واردات الأغذية المجمدة، وفقًا لتقرير CNN ، أوقفت الجمارك الصينية الواردات من 99 شركة أغذية عبر 20 دولة.





هل يمكنك التقاط Covid-19 من الأطعمة المجمدة؟



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، من غير المحتمل أن يصاب الأشخاص بفيروس Covid-19 من الطعام أو تغليف المواد الغذائية.

وتحتاج فيروسات كورونا إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء على قيد الحياة ولا يمكن أن تتكاثر على سطح عبوات الطعام.

وقالت منظمة الصحة العالمية في موقعها على الإنترنت "ليس من الضروري تطهير مواد تغليف المواد الغذائية ، ولكن يجب غسل اليدين بشكل صحيح بعد التعامل مع عبوات الطعام وقبل تناول الطعام"، حيث تؤكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أيضًا أن خطر الإصابة بـ Covid-19 من الطعام "منخفض جدًا"، وكلاهما يصر على أنه لا يوجد دليل حاليًا على انتقال COVID-19 من الطعام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "يمكن قتل الفيروس المسبب لـ COVID-19 في درجات حرارة مماثلة لتلك الموجودة في الفيروسات والبكتيريا الأخرى الموجودة في الطعام، لكن مركز السيطرة على الأمراض الصيني يدعي أنه من الممكن التعاقد مع Covid-19 من تغليف المواد الغذائية.

في وقت سابق ، أعلن كبير المتخصصين في علم الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض الصيني وو تسونيو ، أن تفشي الفيروس في بكين دليل على أن الطعام الملوث يمكن أن يتسبب في تفشي فيروس Covid-19 الجديد عبر النقل بسلسلة التبريد،حيث بدأت البلاد في الشك في استيراد الأطعمة المجمدة بعد ظهور تفشي لأكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في بكين في يونيو.

خلصت دراسة نُشرت في مجلة National Science Review ، وهي مجلة تابعة للأكاديمية الصينية للعلوم ، قام بها خبراء ، بما في ذلك من مركز السيطرة على الأمراض في بكين ، في وقت لاحق إلى أن المأكولات البحرية المجمدة المستوردة الملوثة كانت المصدر المحتمل لتفشي الفيروس في بكين.