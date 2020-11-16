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الصحة العالمية: توفر لقاح كورونا بشكل محدود فى النصف الأول من 2021

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 07:21 م
الصحة العالمية: توفر لقاح كورونا بشكل محدود فى النصف الأول من 2021 الصحة العالمية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، توفر لقاح كورونا بشكل محدود في النصف الأول من 2021، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

فى السياق، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، نجاح لقاحها الذى يقي من فيروس كورونا بنسبة 95٪ تقريبًا، ووفقا لتقرير لصحيفة BBC البريطانية أكدت مودرنا إنه "يوم رائع" وأن الشركة تخطط لتقديم طلب للحصول على الموافقة على استخدام اللقاح في الأسابيع القليلة المقبلة ومع ذلك، لا تزال هذه بيانات مبكرة ولا تزال الأسئلة الرئيسية دون إجابة، وشملت تجارب اللقاح 30 ألف شخص في الولايات المتحدة مع إعطاء نصفهم جرعتين من اللقاح ، بفاصل أربعة أسابيع، والباقون لديهم حقن وهمية، واستند التحليل إلى أول 95 ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.

 

 

 

 


كورونا

موديرنا

أمريكا

الصحة العالمية

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