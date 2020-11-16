اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 07:46 م
خالد صلاح
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"الصحة العالمية" تعرب عن قلقها العميق من تصاعد أعداد إصابات كورونا فى أوروبا وأمريكا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 07:09 م
"الصحة العالمية" تعرب عن قلقها العميق من تصاعد أعداد إصابات كورونا فى أوروبا وأمريكا تيدروس أدهانوم
أ ش أ

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أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن قلقه العميق إزاء تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض البلاد، خاصة في أوروبا وأمريكا.
 
وقال أدهانوم - في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم،الاثنين، وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية - إنه " في حين تبدو أخبار نتائج اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا المستجد مشجعة، إلا أننا نشعر بقلق شديد تجاه تصاعد أعداد الإصابة بالفيروس خاصة في أوروبا أمريكا".
 
وأضاف "هذا الفيروس الخطير يمكنه أن يهاجم كل أنظمة جسم الإنسان .. الدول التي تتراخى في استجابتها تلعب بالنار .. لا يوجد عذر للتقاعس عن العمل"، مشددا على ضرورة أن تتخذ دول العالم إجراءات سريعة وحاسمة.
 
وأشار إلى أن المنظمة لديها 150 طاقما طبيا يقدم الدعم لدول العالم في استجابتها الطارئة للفيروس

منظمة الصحة العالمية

تيدروس أدهانوم

أعداد الإصابات

فيروس كورونا

أوروبا

أمريكا

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