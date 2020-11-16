اليوم السابع
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الصحة السورية: تسجيل 71 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:00 ص
الصحة السورية: تسجيل 71 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 71 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس (كورونا) المستجد.
وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد- أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 6684 حالة، فضلًا عن تسجيل 49 حالة تعافٍ ليرتفع عدد حالة المتعافين إلى 2714 حالة. 
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.


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كورونا فى سوريا

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