الشباب والرياضة تُعلن نتيجة التحقيقات فى مصرع طفل أثناء السباحة بنادى "الرواد"

الشرقية_فتحية الديب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، نتيجة التحقيقات التي أجرتها لجنة من الوزارة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، فى واقعة وفاة طفل أثناء السباحة فى نادى "الرواد" بالعاشر من رمضان.

وقال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم الوزارة، إن ولي أمر السباح المتوفى عمر محمد علي ميرة، 14 عامًا، وقع في خطأ كبير، وذلك بإرسال نجله إلى النادى رغم علمه المسبق بأنه كان مريضا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات إعلامية له، أن التحقيقات أدانت كذلك الجهاز الفنى والإدارى لقطاع سباحة المنافسات بالكامل، والمتمثل في رئيس جهاز الألعاب المائية بالنادى والمدير الفنى لفريق السباحة ومدرب الفريق؛ وذلك لعلمهم بالحالة الصحية للاعب طبقًا لتقرير الكشف الطبي الذي تم تقديمه.

وبناءً عليه، جرى تحويل الجهاز الفني والإداري بالكامل، وفقًا لقرار المستشار القانوني، إلى النيابة العامة، وهو ما وافق عليه وزير الشباب والرياضة، فضلًا عن تحويل المختصين بمديرية الشباب والرياضة، الخاصين بمراقبة الأندية بالمحافظة، إلى جهات التحقيق المختصة.

كان اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، تلقى إخطارًا من مستشفى بالعاشر من رمضان، بوصول الطفل عمرو محمد ميرة 14 عامًا، في حالة إعياء شديد.

وتبين توقف عضلة قلب الطفل أثناء تواجده لحضور تدريبات السباحة في نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان