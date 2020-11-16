السكرتير المساعد لمحافظة بنى سويف يقوم بجولة تفقدية بمركز ناصر

بنى سويف هانى فتحى

أجرى اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف جولة ميدانية بمركز ومدينة ناصر،تفقد خلالها الحالة العامة بالمدينة ، حيث تابع الجهود المبذولة فيما يتعلق بالخدمات الحيوية،ومواجهة الإشغالات العشوائية التي تعوق الحركة المرورية،ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا

حيث وجه السكرتير العام المساعد بتحرير محضر لأحد المواطنين لقيامه بأعمال هدم وحفر بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة داخل أحد العقارات ،فضلا عن تكليفاته لشرطة المرافق والوحدة المحلية بتحرير محضرين لعدد من المقاهي لعدم التزامهما بقرارات رئاسة مجلس الوزراء بحظر استخدام الشيشة ، وتم التحفظ على 21 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد

وحرص السكرتير العام المساعد على متابعة جانبا من أعمال الحملة التي تنفذها إدارة البيئة لقياس عوادم السيارات في عدد من شوارع وميادين المدينة باستخدام أجهزة قياس انبعاثات العوادم من البنزين والسولار،مشيرا إلى توجيهات المحافظ بتكثيف تلك الحملات بالتنسيق بين المرور والبيئة والوحدة المحلية خاصة في الأماكن المزدحمة، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من التلوث البيئي

واستكمل السكرتير المساعد زيارته بتفقد منظومة العمل بالوحدة المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين،وتبادل الحوار مع العاملين عن طبيعة وظروف العمل والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الأداء،علاوة على متابعة سير العمل في ملف تلقى طلبات التصالح ،للاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمواطنين لتلقى الطلبات التصالح وسداد رسوم الجدية،خاصة بعد مد فترة قبول الطلبات حتى 30 نوفمبر 2020

كما قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بالإشراف على تنفيذ حملة رقابة تموينية وصحية بمركز ومدينة ناصر،وذلك ضمن سلسلة الحملات المفاجئة التي تقوم بها لجنة حماية المستهلك،تنفيذاً لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بمواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات والمراكز والمنشآت الطبية ،من خلال خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية ،وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين

حيث شملت الحملة المرور على العديد من المنشآت التجارية والطبية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية و المخابز ومحلات الجزارة ،حيث أسفرت عن غلق وتشميع أحد المعامل لإدارته بدون ترخيص، وتحرير 2 محضر لمركز طبي لعدم إعطاء فواتير ومخالفة بعض الاشتراطات الصحية ، ومحضر آخر لأحد المعامل لوجود نفايات طبية والتباطؤ في التخلص منها بالطرق الصحية الآمنة ، فضلا عن المرور على عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطمئنان على قواعد التخزين وعدم تسريب الأدوية المخالفة للأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

كما قامت الحملة بتحرير 2 محضر لمخبز سياحي وسوبر ماركت " بدون ترخيص"،بالإضافة إلى محضر لمحل لبيع ألبان بدون ترخيص ومحضر لمطعم لعدم الإعلان عن الأسعار،علاوة على 2 محضر لمحل جزارة وأحد الجزارين أثناء عرضه لحوم في الشارع، حيث تبين ذبحها خارج المجزر الحكومي،وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن