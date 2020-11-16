السفارة الأمريكية في دمشق: يجب السماح بعودة آمنة وطوعية للاجئين إلى سوريا

كتب أحمد عرفة

قالت السفارة الأمريكية في دمشق، إنه يجب السماح بعودة آمنة وطوعية للاجئين إلى سوريا، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 34 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية فى محافظات إدلب (19) وحلب (2) واللاذقية (10) وحماة (3).

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 7 انتهاكات للهدنة، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لم يتسن له تأكيد هذه الانتهاكات.

وأوضحت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة؛ تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.6 طن إلى أهالي قرية "كيزيلجا" بمحافظة الحسكة السورية.