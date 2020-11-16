السفارة الأمريكية فى ليبيا تؤكد رفضها التدخل الأجنبى بالأراضى الليبية

كتب أحمد عرفة

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا: نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتدى الحوار السياسي في تونس، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا: نؤكد مجددا على سيادة ليبيا ونرفض التدخل الأجنبى.

وأوضحت السفارة الأمريكية: نقف مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة التي تجتمع فى حوارسلمى.

وتسببت أطماع تيار الإسلام السياسى، فى إفشال ملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس على مدار أسبوع كامل، ولم يتمكن المشاركين من حسم أيا من الملفات بسبب المال السياسى الفاسد الذى رصدته الجماعة لاقتناص المناسب التنفيذية الجديدة في البلاد.