اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:54 م
خالد صلاح
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السعودية و"التعاون الإسلامي" تدينان الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:05 م
السعودية و"التعاون الإسلامي" تدينان الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو منظمة التعاون الاسلامى
وكالات

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي على دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو .
وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع بوركينا فاسو في مكافحة العنف والإرهاب، معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
 
وفى السياق أعربت وزارة الخارجية السعودية،اليوم الإثنين، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود .
وقدمت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، مجددة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع بوركينا فاسو ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

 


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