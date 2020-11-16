السجن من سنة لـ10 سنوات لـ3 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة مواطن بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهمين "محمد.ع"، و " محمد.ص"، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة " محمد.م" بالحبس سنة، فى اتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة، وسرقة مواطن بالإكراه بمدينة بدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد.ع" صاحب مكتب ملابس، و"محمد.ص" سائق، و محمد.م" صاحب محل، مع أخرين مجهولين تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "خالد. م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن ريما مخططاً إجرامياً محكماً نفذوه بإحكام، بأن استوقفوه حال قيادته للسيارة ملكه بدالى أنهم رجال ضبط قضائى، مقنعين إياه بأنه لديه سابقة حكم قضائى، فاصطحبوه داخل سيارتهم وما أن وصلوا لمكان نائى قذفوه خارج السيارة وشلوا مقاومته، وتمكنوا بتلك الطريقة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة انتحال صفة رجال شرطة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما ضبطوا المجنى عليه " خالد.م"، بغير تصريح أو أمر قانونى مصرح به.