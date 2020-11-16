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الرياح القوية تطيح بالأشجار وانقطاع الكهرباء فى تورتنو بكندا.. فيديو وصور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 06:15 م
الرياح القوية تطيح بالأشجار وانقطاع الكهرباء فى تورتنو بكندا.. فيديو وصور الطقس السيء فى كندا
كتب محمد تهامى زكى

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تسببت الأحوال الجوية السيئة والرياح القوية، فى دمار شامل فى منطقة تورنتو الكبرى فى كندا، أمس الأحد، حيث أطاحت بالأشجار وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن آلاف الأشخاص، وظلت تورنتو والمناطق المحيطة بها تحت تحذير الرياح مع مرور جبهة باردة عبر المنطقة.

 

ووفقا لموقع CTV News الكندى، قالت وزارة البيئة الكندية فى نشرتها اليوم، الإثنين، إنها تتوقع أن يجلب النظام رياحًا مدمرة تصل سرعتها إلى 90 إلى 110 كيلومترات فى الساعة، بالإضافة إلى انقطاعات متفرقة فى جميع أنحاء المدينة نتيجة لسقوط الرياح فى خطوط الكهرباء، كما انقطعت الطاقة أيضًا فى بعض مناطق بيل ويورك وهالتون ودورهام.

 

 

وأبلغت شركة كهرباء تورنتو، عن حالات انقطاع متعددة فى جميع أنحاء المدينة بينما أبلغت الشركة أيضا عن وجود أكثر من 20 ألف منزل وشركة بدون كهرباء عبر جنوب أونتاريو.

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وتشكل الفيضانات على الساحل أيضًا مصدر قلق لتلك الرياح الجنوبية الغربية، خاصة على طول الشاطئ الشمالى لبحيرة إيرى حيث من الممكن أن تصل الأمواج إلى 25 قدمًا بحلول هذا المساء.

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فيما قال ماثيو بيج، رئيس إدارة الإطفاء فى تورونتو، إن أطقم الإطفاء استجابت للعديد من الدعوات لإنقاذ المصاعد وأسقطت الأسلاك المائية، مضيفا: "هذا أمر طبيعى بالنسبة لنا، عندما نرى رياحًا سريعة ومن المؤكد أن هبوب رياح كما نراها الآن، فى أى وقت ترتفع فيه الريح إلى هذا الارتفاع، تسرع هذه العاصفة، نتعامل مع الكثير من الحوادث المختلفة."

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