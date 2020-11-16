وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 7 انتهاكات للهدنة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتسن له تأكيد هذه الانتهاكات.

وأوضحت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة؛ تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.6 طن إلى أهالي قرية "كيزيلجا" بمحافظة الحسكة السورية.