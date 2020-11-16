اليوم السابع
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الجزائر تعيد الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات العامة لمواجهة كورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 01:05 ص
الجزائر تعيد الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات العامة لمواجهة كورونا الشرطة الجزائرية - أرشيفية
وكالات

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أعادت الحكومة الجزائرية فرض الحظر لمدة 15 يوماً على التجمعات العائلية والعامة، وبعض الأنشطة التجارية في 32 محافظة بينها الجزائر العاصمة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وأمر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد - حسب بيان الدوائر الوزارية المعنية - بتنظيم الحجر الصحي المنزلي بتقديم موعد غلق المحال التجارية من الثامنة ليلاً إلى الثالثة زوالاً، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات العامة، فضلاً عن غلق الحدائق العامة والأسواق الشعبية.
 
وسجلت الجزائر 860 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بسبب مرض ( كوفيد - 19 ) الناجم عن فيروس كورونا.

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