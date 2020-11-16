اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية بتخفيض قيمة المتر للتصالح بمخالفات البناء

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:56 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية بتخفيض قيمة المتر للتصالح بمخالفات البناء اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين، بتاريخ 16 نوفمبر 2020، برقم 258، قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن تعديل قيمة المتر المسطح مقابل التصالح على بعض مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة.

وجاء قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الذى حمل رقم 1096 لسنة 2020، بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظ رقم 528 لسنة 2019 وتعديلاته.

وجاء القرار في مادته الأولى بتعديل قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة.

محافظة القليوبية 1

محافظة القليوبية 1

 

محافظة القليوبية 2
محافظة القليوبية 2

 

محافظة القليوبية 3
محافظة القليوبية 3

 


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التصالح على مخالفات البناء

مخالفات البناء

محافظ القليوبية تخفيض قيمة التصالح لمخالفات البناء

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