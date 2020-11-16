الجارديان تكشف عن مخاوف من انتشار كورونا داخل داونينج ستريت بعد مخالطة مصاب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن بوريس جونسون أُجبر على العزلة الذاتية ليلة الأحد، فى الوقت الذي بدأ فيه أسبوعًا حاسمًا مصممًا لاستعادة الهدوء، وإظهار جو من الكفاءة والاستقرار بعد فوضى مغادرة كبير مساعديه، دومنينك كامينجز لخلاف يتعلق بخطيبته كارى سيموندز.

وكانت هناك مخاوف من عودة كوفيد-19 إلى داونينج ستريت، نتيجة اجتماع استمر 35 دقيقة بين رئيس الوزراء ومجموعة من نواب حزب المحافظين في رقم 10 (مقر رئاسة الوزراء)، وأثبت أحدهم فيما بعد أنه مصاب بالفيروس.

والتقطت صورة لجونسون وهو يقف بجوار لي أندرسون، النائب عن أشفيلد في نوتنجهامشير، داخل داونينج ستريت يوم الخميس. يبدو أن المسافة بين الرجلين أقل من مترين، ولم يكن أي منهما يرتدي قناعًا.

وأصر المسؤولون، على أن داونينج ستريت كان مكان عمل آمنًا، لكنهم قالوا إن برنامج "الاختبار والتتبع" التابع لهيئة الخدمات الصحية، قالت إن العوامل، بما فى ذلك طول الاجتماع تعنى أن جونسون يجب أن يعزل نفسه كإجراء احترازى.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعات مع العديد من الشخصيات الأخرى منذ يوم الخميس، بما في ذلك مساعديه دومينيك كامينغز ولي كاين ، الذين استقالوا هذا الأسبوع قبل أن يأمرهم جونسون بالمغادرة يوم الجمعة بعد اجتماع استمر 45 دقيقة في رقم 10.

تأتى نصيحة جونسون بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام في وقت صعب بالنسبة للحكومة. من المتوقع أن يستمر في الإدلاء بتصريحات عامة من داخل داونينج ستريت ، بما في ذلك الخطط الخضراء للحكومة. يعد هذا أيضًا أسبوعًا محوريًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث تصل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى إلى مرحلتها النهائية.