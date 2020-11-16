التحقيق فى انتحار شاب شنقا داخل مسكنه فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة انتحار شاب اخل مسكنه بالعياط، حيث تم العثور على جثته نتيجة شنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات عائلية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، توصلت التحريات إلى انتحاره بشنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، نتيجة خلافات عائلية.



تم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.