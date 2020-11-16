اليوم السابع
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"التباعد الإجتماعي والكمامات" إجراءات مشددة في كافتيريا جامعة سوهاج الجديدة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:13 م
"التباعد الإجتماعي والكمامات" إجراءات مشددة في كافتيريا جامعة سوهاج الجديدة رئيس الجامعة
سوهاج محمود مقبول

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شدد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاح، عصر اليوم على تطبيق  التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كإجراءات مشددة لجميع مرتادي الكافتيريات ومنافذ بيع السلع والأطعمة بالحرم الجامعي الجديد، من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدربس، كإجراء ضروري لمكافحة الموجة الثانية من جائحة فيروس كرونا، جاء ذلك خلال تفقده عدد كبير من منافذ بيع السلع والخدمات للطلاب، يرافقه الدكتور احمد جلال امين عام الجامعة المساعد، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنة.

وكان رئيس الجامعة قد أجرى جولة موسعة شملت جميع منافذ البيع بكافتريا الجامعة، التقى فيها بعدد كبير من الطلاب وتأكد من السلامة الغذائية وتاريخ الصلاحية وجودة المنتج ومناسبة الأسعار لجميع السلع والخدمات المقدمة للطلاب.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة أهدى خلال الجولة عدد من الطلاب مجموعة من الكتب والروايات على نفقته الخاصة لتحفيزهم على القراءة والاطلاع.

 


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