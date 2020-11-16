الإمارات تسجل 4 حالات وفاة و1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، تسجيل 1209 إصابات جديدة بالفيروس التاجى، مسجلة بذلك 151.554 حالة، مقابل تعافى 680 حالة ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 143.932 حالة، ووفاة 4 حالات ليصل إجمالى الضحايا 534 حالة، منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين بالمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.