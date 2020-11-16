الأقصر ترفع شعار الجاهزية والاستعداد للأمطار والسيول المحتملة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أزمات وأمطار وسيول فصل الشتاء المحتملة، حيث كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء عبر تجهيز كافة مخرات السيول بمختلف المدن والقرى.

ومن جانبه قال محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، إن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرر تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، والتى تضم أعضاء من مديريات الرى والتضامن الاجتماعى والزراعة والطب البيطرى، حيث إن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية منها: (المرور مخرات السيول - التأكد من تطهير المخرات للسيول - إزالة كافة المعوقات بمخرات السيول - تنظيف الترع والمصارف من الحشائش)، وكذلك متابعة يومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، مؤكداً أنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة.

وأضاف محسن الشامى لـ"اليوم السابع"، أنه فى مدينة إسنا تم العمل على تطهير كافة المخرات فى مناطق وقرى "الشغب والحلة والدبابية وأبو سعيد الهنادى"، وتم الانتهاء من أعمال تبطين مخر سيل الكلابية، وفى مركز الطود تم التأكد من تطهير مخرات نجع مكى والحسينات والعشر وبربخ ووادى عنان والندافين، وفى مركز أرمنت تم تطهير مخرات حاجر أبو دغار والرزيقات والمحاميد، وفى مركز القرنة تم تطهير مخرات القرنة والملاحة وحاجر الضبعية، وفى مركز الزينية والذى يضم مدينتى الزينية وطيبة الجديدة تم إنشاء 5 سدود و5 بحيرات جديدة العام الماضى لحجز وتخزين المياه، وتم التأكيد على كافة رؤساء المدن باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة احتمالات سقوط السيول والأمطار الغزيرة، وتوفير كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.