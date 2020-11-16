الأردن يعلق العمل في هيئة تنظيم النقل البري بسبب كورونا

وكالات

قررت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، تعليق العمل في هيئة تنظيم النقل البري بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأفاد التلفزيون الأردني، بأن قرار تعليق العمل بالهيئة جاء لاتخاذ المزيد من إجراءات السلامة وتدابير الوقاية ومنها فحوصات (بي سي آر)، وتعقيم مكاتب الهيئة لضمان السلامة العامة.العالم العربي

وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قد أصدر أمرا خاصا بشأن إقامة التجمعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات في ظل انتشار وباء كورونا.



الاردن

وينص الأمر الوزاري على إلغاء العقوبات المقررة على مخالفة البند "1" من أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة، بحسب موقع "السوسنة" الأردني.

يعاقب كل من يقيم تجمعا بصورة مخالفة لأحكام البند بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القرار كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة من هذا البند بغرامة مقدارها 100دينار، فيما تستثنى من أحكام الفقرة من البند من أمر الدفاع، الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.