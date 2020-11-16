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اكسيوس: ترامب يسن سلسلة من السياسات القاسية لتعزيز إرثه فى ملف الصين

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:28 ص
اكسيوس: ترامب يسن سلسلة من السياسات القاسية لتعزيز إرثه فى ملف الصين دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال موقع "أكسيوس" الأمريكى، إن الرئيس دونالد ترامب سيسن سلسلة من السياسات الصارمة خلال أسابيعه العشرة الأخيرة، لتعزيز إرثه في الصين، نقلاً عن مسؤولين كبار بالإدارة لديهم معرفة مباشرة بالخطط.

ويخطط مسؤولو ترامب لمعاقبة أو تقييد التجارة مع المزيد من الشركات والهيئات الحكومية والمسؤولين الصينيين، بتهمة التواطؤ المزعوم فى انتهاكات حقوق الإنسان فى شينجيانج وهونج كونج ، أو تهديد الأمن القومى للولايات المتحدة.

لكن لا تتوقع تحركات جديدة كبيرة في تايوان أو المزيد من إغلاق القنصليات الصينية في الولايات المتحدة ، كما يقول المسؤولون.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت لـ Axios: "ما لم تغير بكين مسارها وتصبح لاعباً مسؤولاً على الساحة العالمية ، فإن رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل سيجدون أنه من الانتحار سياسياً عكس الإجراءات التاريخية للرئيس ترامب".


ترامب

الانتخابات الامريكية

بايدن

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