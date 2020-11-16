افتتاح وتشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية بمركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أحدث جهاز للأشعة المقطعية بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية في إطار خطة مركز جراحة الكلى والسالك البولية لتطوير وتحديث بعض الوحدات بالمركز لتقديم أفضل خدمة طبية.

وذلك بحضور الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والسالك البولية، الدكتور أيمن الرفاعي نائب مدير المركز، الدكتور محمد أبو الغار نائب مدير المركز ومدير العيادات الخارجية، الدكتورة هدى الرفاعي رئيس قسم الأشعة بالمركز.

وقد انضم حديثًا إلى المنظومة الطبية بالمركز جهاز الأشعة المقطعية الجديد وهو أحدث جهاز من هذا الموديل يتم تركيبه في مصر بتكلفة إجمالية 6.4 مليون جنيه تبرع من "آل محمد كريم" وهو أحدث نموذج يقوم بتصوير 128 مقطعًا.

ويتميز الجهاز بسرعة الفحوصات مصحوبة بصور ذات جودة عالية ما يساعد فى تقليل فترة الفحص الطبي واجراء عدد كبير من الفحوصات مقارنة بالأجهزة الأخرى، تقليل انبعاث الأشعة لأدنى حد ممكن فى أجهزة الأشعة المقطعية، تحضير مرضى زراعة الكبد من خلال التقييم الدقيق للحجم والأوعية الدموية بصور ثلاثية الأبعاد، الدقة فى إجراء الأشعة التداخلية مثل أخذ العينات من الأورام المختلفة، التحليل الدقيق للأورام المختلفة، تقييم جلطات المخ مبكرًا.