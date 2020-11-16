افتتاح توسعات بالمدرسة الأسقفية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أناب اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نائبه محمد موسى لحضور فعاليات إفتتاح توسعات بالمدرسة الاسقفية بمنوف بحضور فضيلة الشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمطران الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الاسقفية الإنجليكانية وأشرف الليثى رئيس مجلس مدينة منوف ومروان منصور مدير الادارة التعليمية بمنوف.

بدأت الزيارة بالمدرسة الاسقفية بقص شريط إفتتاح مبنى التعليم الابتدائي وعرض تقديمى لتلاميذ رياض الأطفال للترحيب بالضيوف، وتفقد الضيوف بعض الفصول الدراسية ومتابعة العملية التعليمية، كما قام تلاميذ المدرسة بتقديم بعض الفقرات بدأت بتلاوة أجزاء من القرأن والإنجيل والشعر والغناء وقام طلاب مدرسة المنارة من ذوى الهمم بتقديم عرضا فنيا أشاد بة جميع الحضور.

وأكد الدكتور على جمعة في كلمته على أن المدرسة تعد نموذجًا لبناء الشخصية من خلال التربية والتعليم والتدريب فبناء الشخصية هو بناء للدولة، وأشاد المطران منير حنا بالدور الذى تقدمة المدرسة واتباع أفضل الاساليب في التعليم مؤكدًا أن المدرسة قدمت نموذجًا يهتم بالتلميذ والمعلم.

كما أعرب نائب المحافظ عن سعادتة بمستوى المدرسة مؤكدا تقديم كافة أوجة الدعم لتنشأة جيل واعى ومثقف ولدية ثقة بالنفس وحب للوطن فالأجيال الحالية هم قادة المستقبل.

وأكد نائب المحافظ اهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بقطاعي التعليم والصحة مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمنظومة التعليمية والطبية وتقديم أفضل الخدمات لإبناء المحافظة .