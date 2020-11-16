استمرار فعاليات "أيام الأقصر الشعرية" بمعرض فنى وأمسيات شعرية مميزة..صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل بمقر بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس الأحد، فعاليات "أيام الأقصر الشعرية" وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على إنشائه، عبر تنظيم أمسية شعرية جديدة حيث شارك بالقراءات الشعرية كل من (حسن شهاب الدين، عبيد عباس، سيد عبد الرازق، نورا عثمان)، وقام بتقديم الأمسية الشاعر أحمد العراقي.

وبدأت الأمسية بالشاعر حسن شهاب الدين شاعر مصري، وباحث في الأدب العربي، من مواليد القاهرة (1972 )، نشر عددا من الدراسات العلمية حول الشعر العربي، القديم خاصة، صدر له أربعة دواوين شعرية:- (شـُرفة للغيم المُتعَب (ط 1/الهيئة العامة لقصور الثقافة – القاهرة 1998 - مـُتوَّجٌ باسْمي (ط1/الهيئة العامة لقصور الثقافة-القاهرة 2008 - أعلى بناية الخليل بن أحمد (ط1 /هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة(أكاديمية الشعر) 2012) - خيمة لمجنون الصحراء (ط1/ الهيئة العامة لقصور الثقافة- القاهرة 2014 )، وله قيد النشر:- (طفل يركض في الأساطير - جغرافيا الكلام - كتاب: كيف تقرأ قصيدة جاهليّة، وله العديد من الدراسات الأدبية المنشورة في المجلات العربية، و حصل على العديد من الجوائز الأدبية وشهادات التقدير.

ثم تلاه الشاعر سيد عبد الرازق شاعر مصري من مواليد محافظة أسيوط، له عدة دواوين منها ويرسمها الدخان، أخيرا تصمت الزرقاء، نيرفانا، وحدها في الغرفة، يقامر شعره، وعدة مسرحيات، حاز العديد من الجوائز العالمية منها جائزة البردة العالمية، جائزة الحرية للأسرى، جائزة أحمد مفدى التقديرية، ثم تلاه الشاعر عبيد عباس ــ شاعر مصرى عضو اتحاد كتاب مصر، صدر له: في الشعر ـ ديوان " الخروج عن النص " عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2007، وديوان " ربما يوما أقابلكم ولا ألقى السلام " دار وعد 2008، وديوان " الشارع " ـ مؤسسة أخبار اليوم 2010، وله قيد الطبع : ديوان : على ظهر دراجة في الهواء عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وفي المسرح "أمير الصعاليك " مسرحية شعرية ـ دائرة الثقافة والإعلام ـ الشارقة 2009، و"الجدران " مسرحية شعرية نشر خاص 2012، وللأطفال: ديوان حلم طفولى " للأطفال 2013وزارة الثقافة والتراث بقطر، وفى القصة : حذاء فان جوخ القديم . مجموعة قصصية 2016 دائرة الثقافة والإعلام، ومن الجوائز التى حصل عليها، جائزة الشارقة مرتين الأولى في المسرح الشعرى 2009، والثانية في القصة القصيرة 2016، وجائزة هيئة قصور الثقافة المصرية فى الشعر ـ ديوان الشعر 2009، وجائزة كتاب اليوم فى الشعر عن ديوانه " الشارع " 2010 مؤسسة أخبار اليوم، وجائزة فلسطين للإبداع الثقافى فى الشعر 2012، وجائزة البردة العالمية بأبوظبي.

ثم اختتمت الأمسية بالشاعرة نورا عثمان من مواليد محافظة الدقهلية لها العديد من المشاركات الشعرية، كما تخلل الأمسية بعض الفقرات الفنية من مواهب الجامعة بالإضافة إلى فقرة فنية قدمها الفنان عبد الله جوهر من أغاني التراث والطرب الأصيل، ذلك ويواصل بيت الشعر بالأقصر غدًا أيامه الشعرية في أمسية ختامية يشارك فيها الشعراء: جيهان شعيب، محمود علي، عبد النبي عبادي، محمود الكرشابي.



بيت الشعر بالأقصر يواصل فعاليات أيام الأقصر الشعرية



جانب من حضور فعاليات أمسيات الأقصر الشعرية