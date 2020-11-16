استعجال التحريات فى العثور على جثة بالأزبكية

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عمرو طارق، مدير النيابة، تحريات المباحث الجنائية في العثور علي جثة شخص ملقاه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وكلفت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان الأسباب وأمرت بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفي وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع فى منطقة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شخص ملقاة بشارع جنينة الازبكية بالقرب من مرور العتبة ، وجارى فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.