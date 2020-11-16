استجابة لصحافة المواطن.. مدينة أخميم يرفع القمامة من شارع الصرف.. صور

سوهاج محمود مقبول

أكد حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج، أنه تم إزالة شكوى المواطن بشأن وجود بعض القمامة بشارع الصرف الصحى دائرة المركز، وذلك منذ الأمس وتم رفع كافة التراكمات من المكان باستخدام المعدات وحاليا لا يوجد أى تراكمات بالشارع.

وأضاف حبارير، أن الشكوى وصلت إلى المجلس بالأمس وتم على الفور تكليف المختصين بالنظافة بالتوجه الفورى إلى المنطقة وتم عمل اللازم وتم اليوم تكليف فريق المتابعة بالمركز بالتوجه إلى مكان الشكوى، وحث المواطنين على عدم إلقاء القمامة بالشارع وإلقاء القمامة بالصناديق المخصصة لذلك حفاظا على البيئة وعلى الصحة العامة للجميع.

جاء ذلك ردا على شكوى القارئ علاء عبد الرؤوف من أهالى محافظة سوهاج مركز أخميم شارع الصرف الصحى، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع بسبب انتشار القمامة فى المنطقة وتراكمها أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة.

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