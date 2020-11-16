اليوم السابع
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استجابة لصحافة المواطن.. مدينة أخميم يرفع القمامة من شارع الصرف.. صور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:09 م
استجابة لصحافة المواطن.. مدينة أخميم يرفع القمامة من شارع الصرف.. صور جانب من إزالة تراكمات القمامة
سوهاج محمود مقبول

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أكد حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج، أنه تم إزالة شكوى المواطن بشأن وجود بعض القمامة بشارع الصرف الصحى دائرة المركز، وذلك منذ الأمس وتم رفع كافة التراكمات من المكان باستخدام المعدات وحاليا لا يوجد أى تراكمات بالشارع.

وأضاف حبارير، أن الشكوى وصلت إلى المجلس بالأمس وتم على الفور تكليف المختصين بالنظافة بالتوجه الفورى إلى المنطقة وتم عمل اللازم وتم اليوم تكليف فريق المتابعة بالمركز بالتوجه إلى مكان الشكوى، وحث المواطنين على عدم إلقاء القمامة بالشارع وإلقاء القمامة بالصناديق المخصصة لذلك حفاظا على البيئة وعلى الصحة العامة للجميع.

جاء ذلك ردا على شكوى القارئ علاء عبد الرؤوف من أهالى محافظة سوهاج مركز أخميم شارع الصرف الصحى، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع بسبب انتشار القمامة فى المنطقة وتراكمها أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة.

التواصل مع القارئ 01000009022تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا"التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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