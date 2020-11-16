اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:00 م
خالد صلاح
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ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 245470 وفاة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:22 م
ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 245470 وفاة كورونا في أمريكا
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 10 ملايين و984398 إصابة بزيادة 138025 إصابة عن الحصيلة السابقة، وإن عدد الوفيات قفز إلى 245470 بعد تسجيل 660 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 عند الرابعة عصر أمس الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.


وفيات كورونا في أمريكا

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