ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 245470 وفاة

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 10 ملايين و984398 إصابة بزيادة 138025 إصابة عن الحصيلة السابقة، وإن عدد الوفيات قفز إلى 245470 بعد تسجيل 660 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 عند الرابعة عصر أمس الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.