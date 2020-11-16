احتجاجات فى أوروبا ضد قيود كورونا وإغلاق المدارس مع تشديد الإجراءات

كتبت فاطمة شوقى

شهدت عدة دول أوروبية تظاهرات، احتجاجا على القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، وهى إجراءات تستغرق شهورا، بحسب السلطات الأوروبية، فى الوقت الذى يستمر الفيروس فى الانتشار.

وفى أوروبا مع ما يقرب من 335 الف حالة وفاة وأكثر 14.4 مليون حالة، وهى المنطقة التى يتقدم فيها الفيروس بشكل أكثر دوارة، ولا تتوقف السلطات عن فرض قيود جديدة وتهئ السكان لوضع قد يكون طويلا.

وفى ألمانيا، حيث تم الاغلاق الجزئى لمدة أسبوعين، حذر وزير الاقتصاد بيتر ألتماير يوم الأحد من أن القيود قد تستمر 4 او 5 أشهر على الاقل، ومنذ إغلاق الحانات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى في أوائل نوفمبر ، انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة لكنه لا يزال مرتفعا ، مع تسجيل أكثر من 23000 حالة جديدة يوم الجمعة.

وقال ألتماير: "سيتعين علينا أن نتعايش مع احتياطات وقيود كبيرة لمدة أربعة إلى خمسة أشهر على الأقل"، ولكن بعد شهور من القيود ، التي توقفت خلال الصيف فقط ، يتزايد إرهاق الناس ويخرج البعض إلى الشوارع للاحتجاج.

وفي البرتغال ، حيث يسود بالفعل حظر تجول ليلي، واعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع ، تم فرض حظر تجول في عطلة نهاية الأسبوع لـ 70٪ من السكان ، تحدى نصف ألف شخص المحظورات لتنفيذ "مسيرة من أجل الحرية" في لشبونة.

وفى إيطاليا ، تظاهر عدد من الطلاب أمام مدارسهم المغلقة وقرروا الذهاب لحضور دروسهم عبر الانترنت، جالسين على الأرض، أو على الكراسى المأخوذة من المنزل، احتجاجا على الإغلاق الذى فرضته الحكومة.

وانضم الشباب إلى مبادرة تسمى "مدارس المستقبل" والتي يُدعى فيها الطلاب للتعبير عن عدم ارتياحهم عند الإغلاق ، لمتابعة دروسهم خارج المراكز.

وأصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا يقضي بأن 75 % من التواجد في المعاهد في جميع أنحاء إيطاليا كان محدودًا ، بينما في المناطق المصنفة على أنها عالية المخاطر مثل لومبارديا ، وبيدمونت ، وفالي داوستا وكالابريا ، تم إغلاقها منذ السنة الثانية من التعليم المدرسة الثانوية.