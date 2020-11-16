إيفانكا ترامب: الموارد المالية للأسر الأمريكية خلال الـ8 شهور الماضية الأفضل رغم كورونا

كتب هيثم سلامة

أكد إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ومستشارته الأولي، أن الموارد المالية للأسر الامريكية هى الأفضل حال بعد مرور 8 شهور تزامنا بعد انتشار فيروس كورونا، مما يعبر عن مدى قوة الاقتصاد الأمريكى خلال تلك الفترة.

وكتبت إيفانكا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر:"بعد مرور 8 أشهر على انتشار الوباء ، أصبحت الموارد المالية للأسر الأمريكية في أفضل حالة منذ عقود إنها فكرة تبدو متناقضة.. لكنها تشير إلى مدى قوة الاقتصاد الأمريكي في دخول الفيروس، عودة أمريكا العظمى".



إيفانكا ترامب

ونشرت إيفانكا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر "تقرير" لوكالة بلومبيرج الامريكية، جاء فيه أنه بالرغم من مرور 8 أشهر على انتشار الوباء، أصبحت الموارد المالية للأسر الأمريكية فى أفضل حالة منذ عقود.

وذكر التقرير، أن الفكرة تبدو متناقضه مع إغلاق الشركات على نطاق واسع فى وقت سابق من العام وتزامن ارتفاع معدلات البطالة، وهى بالتأكيد لا تنطبق على جميع العائلات على قدم المساواة.

واستطرد التقرير، أنها تشير إلى مدى قوة الاقتصاد الأمريكي وقت اندلاع فيروس كورونا، ومدى قوة الاستجابة النقدية والمالية المشتركة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى والكونجرس وإدارة ترامب.

من جانب أخر، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: أجريت اتصالات مع عدد من أعضاء الحزب الجمهوري بالإضافة إلى سلسلة من الاتصالات مع قادة العالم الذين رحبوا بفوزي وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن: رأيت حماسة من زعماء العالم وأنا على اتصال معهم وكلنا يعرف نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية.

وأوضح جو بايدن، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هو السبب في طرح الأسئلة والشك بلقاحات كورونا، موضحا أن ما يقوم به ترمب تجاه أزمة كورونا هو تصرف غير مسئول وبإمكاننا إنقاذ حياة الكثير من الناس.