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إعلام أمريكى: البيت الأبيض يطلب من بنتاجون الاستعداد للانسحاب من العراق وأفغانستان

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:39 م
إعلام أمريكى: البيت الأبيض يطلب من بنتاجون الاستعداد للانسحاب من العراق وأفغانستان البيت الأبيض
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام أمريكية تأكيدها أن البيت الأبيض يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية الاستعداد للانسحاب من العراق وأفغانستان.

وفى وقت سابق، سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على توقعات بشأن انتهاج إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن مسارًا ثابتًا نسبيًا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)؛ في ضوء مساعيها نحو استعادة الاستقرار في عملية صنع القرار العسكري، مع إعادة التأكيد على التحالفات والمضي قدمًا في جهود التعامل مع نفوذ الصين المتزايد.

وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أنه مع ذلك من المرجح أيضًا أن تواجه الإدارة القادمة تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يسعى قادة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجدد إلى إنهاء عمليات مكافحة التمرد وإجراء مبادلات وخيارات صعبة للتحول صوب آسيا.


البنتاجون

افغانستان

البيت الأبيض

العراق

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