إطلاق نار على أتوبيس نقل عام فى بوروس فى السويد.. فيديو وصور

كتب محمد تهامى زكى

تعرض أتوبيس نقل عام للركاب فى مدينة بوروس فى السويد، لإطلاق نار، اليوم الإثنين، حيث تسبب الرصاص فى إصابة نافذتين بالرصاص، بينما كان هناك نحو 10 ركاب فى الأتوبيس، لم يصب أحد منهم بجروح، فيما بدأت الشرطة أول الأمر تحقيقاً أولياً فى محاولة قتل.





ووفقا لموقع التلفزيون السويدى SVT ، كشفت الشرطة أن السلاح المستخدم فى الحادث هو سلاح هوائى " luftvapen " مثل الذى يتم استخدامه فى منافسات الرماية، ورصاصه غير خطير كثيراً، لذلك غيرت الشرطة وصف الجرمية إلى جريمة تخريب.





وأشار التلفزيون السويدى، إلى أن حادث إطلاق النار، فى السادسة، صباح اليوم، الإثنين، حيث تحطمت نافذتان فأوقف السائق الحافلة واتصل بالشرطة، حيث قال قائد دانييل هالستينسون، مركز الشرطة فى بوروس، اكتشفنا أضراراً لحقت بالحافلة تشير إلى استخدام نوع من الأسلحة النارية، وأسرعت دوريات الشرطة إلى الموقع وبدأت تحقيقاً موسعاً .

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ينى ويدن، فى البداية لم تكن الشرطة تعرف نوع السلاح المستخدم، وبحلول الساعة 10 صباحاً، أكملت الشرطة تحقيقها الفني. وتبين أن الطلقات لم تمر عبر الزجاج المزدوج للحافلة لذلك يُعتقد أنها صادرة من سلاح رماية.

ووفقاً لخدمة الطوارئ فى البلاد، تأثرت حركة النقل العام على الخط 1 بالحادثة مؤقتاً.