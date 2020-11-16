إصابة 5 من عمال اليومية إثر تصادم سيارة ربع نقل بشجرة فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أصيب 5 من عمال اليومية بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات فى حادث تصادم وقع اليوم، نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بشجرة أمام بوابة الصالحية الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الصالحية الجديدة بوصول كل من " عبد السلام محمد سلامة"30 سنة و" على أحمد إبراهيم" 30 سنة و" أحمد سعد مرسى" 23 سنة و" حمادة محمد على" 26 سنة مصابون بسحجات وكدمات، وجميعهم عمال باليومية مقيمين القصاصين، وأن الحادث وقع أمام بوابة الصالحية الجديدة نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بشجرة، وتم تحويل حالتين منهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.