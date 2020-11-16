إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق أبوحماد- العراقى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك بطريق " أبوحماد – العراقى الجديد "وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقى الاسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق أبوحماد- العراقى الجديد، وأسفر عن وقوع إصابات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد المركزى، ورفع آثار الحادث من الطريق.