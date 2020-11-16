اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى اقلاب توك توك على الطريق الصحراوى القديم ببنى سويف

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:18 م
إصابة 4 أشخاص فى اقلاب توك توك على الطريق الصحراوى القديم ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف ــ هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الطريق الصحراوى الشرقى القديم بمحافظة بنى سويف حادث انقلاب توك توك وإصابة 4 أشخاص بالقرب من قرية العلالمة التابعة لمركز بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب توك توك أمام قرية العلالمة ووقوع إصابات، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى "فتحية .ص.س" 50 سنة مقيمة عزبه علي حمودة مصابة باشتباه كسر بالذراع الايسر، ف"تحية .م.س" 30 سنة مقيمة عزبة علي حمودة مصابة بخلع فى الكتف الأيمن، و"رمضان .م.س" 9 سنوات طالب مصاب باشتباه كسر في الذراع الايمن مقيم عزبة على حمودة، و"بدوي .ع.ب" 27 سنة سائق مصاب باشتباه كسر بالذراع الايسر.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

انقلاب توك فى بنى سويف

مستشفى بنى سويف التخصصى

اسعاف بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة