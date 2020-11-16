إصابة 4 أشخاص فى اقلاب توك توك على الطريق الصحراوى القديم ببنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

شهد الطريق الصحراوى الشرقى القديم بمحافظة بنى سويف حادث انقلاب توك توك وإصابة 4 أشخاص بالقرب من قرية العلالمة التابعة لمركز بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب توك توك أمام قرية العلالمة ووقوع إصابات، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى "فتحية .ص.س" 50 سنة مقيمة عزبه علي حمودة مصابة باشتباه كسر بالذراع الايسر، ف"تحية .م.س" 30 سنة مقيمة عزبة علي حمودة مصابة بخلع فى الكتف الأيمن، و"رمضان .م.س" 9 سنوات طالب مصاب باشتباه كسر في الذراع الايمن مقيم عزبة على حمودة، و"بدوي .ع.ب" 27 سنة سائق مصاب باشتباه كسر بالذراع الايسر.