إصابة 11 طفل بحالة تسمم نتيجة تناول ترمس وفيشار بأحد الأفراح بالدقهلية

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من من مستشفي اجا العام بوصول 11 طفل مصابين بحالات قيئ وإسهال مستمرين وفى حالة إعياء.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث أجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصابين واسرهم، أكدوا بانهم كانوا يحضرون حفل عرس بقرية ميت العامل، وتناولوا كمية من الترمس والفشار بالفرح، وعقب ذلك بدأو الشعور بحالة من الغثيان.

وقامت الفرق الطبية باخذ عينات من المصابين و تحليلها لمعرفة اسباب التسمم، وجاري بيان المادة المتسببة فى ذلك ،وقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.