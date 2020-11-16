اليوم السابع
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إصابة 11 طفل بحالة تسمم نتيجة تناول ترمس وفيشار بأحد الأفراح بالدقهلية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:01 م
إصابة 11 طفل بحالة تسمم نتيجة تناول ترمس وفيشار بأحد الأفراح بالدقهلية ترمس - أرشيفية
الدقهلية ـ شريف الديب

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أصيب 11 طفل بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، الى حالة تسمم جماعي بعد تناولهم فيشار وترمس بأحد الأفراح.
 
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من من مستشفي اجا العام بوصول 11 طفل مصابين بحالات قيئ وإسهال مستمرين وفى حالة إعياء.
 
وعلى الفور انتقل رئيس مباحث أجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصابين واسرهم، أكدوا بانهم كانوا يحضرون حفل عرس بقرية ميت العامل، وتناولوا كمية من الترمس والفشار بالفرح، وعقب ذلك بدأو الشعور بحالة من الغثيان.
 
وقامت الفرق الطبية باخذ عينات من المصابين و تحليلها لمعرفة اسباب التسمم، وجاري بيان المادة المتسببة فى ذلك ،وقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


الدقهلية

مركز أجا

تسمم اطفال فى فرح

اصابة 11 طفل بالتسمم

اخبار الحوادث

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