إصابة ثلاثة أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق بنى سويف الزعفرانة

بنى سويف هانى فتحى

شهد طريق بنى سويف الزعفرانة الصحراوى اليوم الإثنين حادث انقلاب سيارة ملاكى ووقوع إصابات.

وأصيب ثلاثة أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بنى سويف الزعفرانة ووقوع إصابات تم نقلها إلى المستشفى التخصصى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف اليوم الإثنين بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بنى سويف الزعفرانة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى اليوم الإثنين محمد ا ت 26 سنة نقيب شرطه مقيم بمحافظه قنا مصاب بجروح وسحجات بالجسم، أحمد د 30 سنه مقيم بقنا محامى مصاب بجروح وسحجات بالجسم ، ياسر م ع محامي 31 سنه مقيم قنا اشتباه ما بعد الارتجاج.