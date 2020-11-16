اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:18 م
خالد صلاح
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إسبانيا تسجل 38273 إصابة جديدة بكورونا منذ الجمعة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:44 م
إسبانيا تسجل 38273 إصابة جديدة بكورونا منذ الجمعة كورونا في إسبانيا
رويترز

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة البلاد من إصابات فيروس كورونا زادت بواقع 38273 إصابة اليوم الاثنين مقارنة بمعدلات يوم الجمعة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مليونا و496864 إصابة، في تراجع جديد عن ذروة نهاية أسبوع سجلتها في الثاني من نوفمبر وتجاوز فيها عدد الحالات 55 ألفا.

وارتفعت حصيلة الوفيات لتصل إلى 41253 بعد تسجيل 484 وفاة جديدة.

وفي نهاية أكتوبر تشرين الأول، فرضت إسبانيا، وهي واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررا بوباء كوفيد-19، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر مما يعطي للمناطق سندا قانونيا لفرض حظر التجول والحد من السفر.


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