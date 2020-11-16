إسبانيا تسجل 38273 إصابة جديدة بكورونا منذ الجمعة

رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة البلاد من إصابات فيروس كورونا زادت بواقع 38273 إصابة اليوم الاثنين مقارنة بمعدلات يوم الجمعة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مليونا و496864 إصابة، في تراجع جديد عن ذروة نهاية أسبوع سجلتها في الثاني من نوفمبر وتجاوز فيها عدد الحالات 55 ألفا.

وارتفعت حصيلة الوفيات لتصل إلى 41253 بعد تسجيل 484 وفاة جديدة.

وفي نهاية أكتوبر تشرين الأول، فرضت إسبانيا، وهي واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررا بوباء كوفيد-19، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر مما يعطي للمناطق سندا قانونيا لفرض حظر التجول والحد من السفر.