إحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بالعياط للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات إدارية ومالية

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية، فى القضية رقم 107 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها ضياع المال العام.

وأكد تقرير الاتهام، أن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التى يعملون بها.



وكشفت التحقيقات، أن منير لبيب رزق، أخصائى هندسة ومدير الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة بوصفه العضو الفنى بلجنة البت فى المناقصة المحدودة رقم 3 لسنه 2018 ومعد التقرير الفني، وافق قبل إحالته للمعاش على العرض المقدم من مؤسسة الوسيلة، وأثبت بتقريره الفنى أن الاطارات المعروضة من الشركة تطابق الارتفاع والمقاس والمواصفات بالمخالفة للحقيقة، مما ترتب عليه قبول لجنة البت العرض وضياع مبلغ 35 الف جنيه على المركز لعدم الاستفادة من تلك الإطارات.



واشترك المحال مع خالد شعبان إبراهيم، مدير الحملة الميكانيكية الحالى ومحمد سيد خليل، الموظف بالحملة بوصفهم أعضاء بلجنة فحص وأستلام الإطارات فى عدم تحرى الدقة حال فحصهم واستلامهم تلك الإطارات بمقاس مخالف للمواصفات الفنية و مخالف للمقاس الأصلى لإطارات اللورد مما ترتب عليه ضياع مبلغ 35 الف جنيه على المركز لعدم الاستفادة منها.