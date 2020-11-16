اليوم السابع
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خالد صلاح
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إثيوبيا تنفى وجود جهود وساطة جارية فى أوغندا بشأن تيجراى

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 01:56 م
إثيوبيا تنفى وجود جهود وساطة جارية فى أوغندا بشأن تيجراى رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد
رويترز

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نفت الحكومة الإثيوبية اليوم الاثنين بدء جهود للوساطة في أوغندا بشأن الصراع في تيجراي، وذلك بعد تكهنات لوسائل الإعلام بأن المحادثات ربما تكون قد بدأت.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بالتعامل مع الصراع "التصريحات بشأن الوساطة في أوغندا غير صحيحة"، وذلك بعد أن كتب الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني على تويتر إنه التقى مع وزير الخارجية الإثيوبي وحث على إجراء مفاوضات.

وكانت قد قالت مصادر إعلامية، إن المجلس الفيدرالى الإثيوبى رفض التفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بذريعة خرقه للدستور.

 

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اوغندا

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تيجراى

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