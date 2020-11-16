أول وفد رسمى بحرينى إلى إسرائيل.. تعرف على أهداف الزيارة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يتوجه وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير خارجية المملكة، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، إلى تل أبيب غدا الأربعاء فى زيارة رسمية إلى دولة إسرائيل، حسبما جاء بوكالة أنباء البحرين.

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن الزيارة تأتى لتأكيد موقف مملكة البحرين "الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة".

وتزامن الإعلان عن الزيارة مع مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على اتفاق السلام وتطبيع العلاقات الموقع بين الحكومة الإسرائيلية والبحرين، اليوم الثلاثاء، بموافقة 62 عضواً في الكنيست ومعارضة 14 آخرين.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الشكر إلى العاهل البحريني، خلال جلسة التصويت. وكتب نتنياهو في تغريدة على تويتر: "قلت في جلسة الكنيست التي أقرت إقامة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين: أشكر جلالة الملك حمد وهو زعيم محترم وشجاع لمده جسراً من السلام بين إسرائيل والبحرين".

وكانت البحرين قد وقعت اتفاقيات تأييد السلام مع إسرائيل في سبتمبر الماضي، وفي أكتوبر، زار وفد إسرائيلي وأمريكي رفيع المستوى المنامة، حيث وقعت البحرين وإسرائيل بياناً رسمياً لإقامة العلاقات الدبلوماسية في حفل شارك في مراسمه وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوتشين، كما وقعوا مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون في مجالات تشمل السياسة والزراعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والتأشيرات.