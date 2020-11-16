أنتونى فاوتشى يعلق على لقاح مودرينا الجديد ضد كورونا

كتب أحمد عرفة

قال أنتوني فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة العالم، إن الأخبار الواردة من شركة موديرنا بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أمر مثير للإعجاب حقا، موضحا أن نتائج موديرنا، إلى جانب نتائج مماثلة من شركة "فايزر" الأسبوع الماضي للقاح الخاص بها شيء ينبئ بتأثير على هذا التفشي.

ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة العالم: "لدينا الآن لقاحان فعالان حقا، لذا أعتقد أن هذه خطوة قوية فعلا إلى الأمام، حيث نريد أن نكون على وشك السيطرة على هذا التفشي، متوقعا أنه أنه بحلول نهاية ديسمبر، ستكون هناك جرعات متاحة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن لقاحي موديرنا وفايزر لهما برامج مختلفة عن اللقاحات الأخرى، التي هي الآن قيد الإعداد حاليا.

وفى وقت سابق أعلنت شركة موديرنا الأمريكية نجاح لقاحها الذى يقي من فيروس كورونا بنسبة 95٪ تقريبًا، ووفقا لتقرير لصحيفة BBC البريطانية أكدت مودرنا إنه "يوم رائع" وأن الشركة تخطط لتقديم طلب للحصول على الموافقة على استخدام اللقاح في الأسابيع القليلة المقبلة ومع ذلك ، لا تزال هذه بيانات مبكرة ولا تزال الأسئلة الرئيسية دون إجابة، وشملت تجارب اللقاح 30 ألف شخص في الولايات المتحدة مع إعطاء نصفهم جرعتين من اللقاح ، بفاصل أربعة أسابيع، والباقون لديهم حقن وهمية، واستند التحليل إلى أول 95 ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.