أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة فى مدن محافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى

تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجه من التقلبات الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة إلى متوسطة وموجه من الصقيع مع انخفاض فى درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة 18 درجة على اغلب المدن وخاصة المدن الساحلية فى دمياط الجديدة ورأس البر ومدينة دمياط.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ التى قد تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهة أيضاً بالالتزام التام بالخطة الموضوعة مسبقاً للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة وأية تداعيات قد تحدث نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.