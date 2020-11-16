اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة فى مدن محافظة دمياط

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:16 م
أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة فى مدن محافظة دمياط تساقط الأمطار
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجه من التقلبات الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة إلى متوسطة وموجه من الصقيع مع انخفاض فى درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة 18 درجة على اغلب المدن وخاصة المدن الساحلية فى دمياط الجديدة ورأس البر ومدينة دمياط.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ التى قد تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهة أيضاً بالالتزام التام بالخطة الموضوعة مسبقاً للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة وأية تداعيات قد تحدث نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 


دمياط

اخبار دمياط

الطقس

طقس دمياط

تقلبات جوية

اخبار الطقس

اخبار الطقس فى دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة