اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أمريكية تتخلى عن هواية السباحة لإصابتها بمرض نادر.. صور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:35 م
أمريكية تتخلى عن هواية السباحة لإصابتها بمرض نادر.. صور الفتاة بصحبة والدتها
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اضطرت فتاة للتخلي عن هوايتها المفضلة بسبب حساسيتها للمياه لدرجة أن الاستحمام قد يقتلها، حيث إنها مصابة بما يعرف بـ"الشرى المائى" وهى حالة نادرة تتطور لدرجة أن يشعر الفرد بالحكة الشديدة لعدم ملامسة الجلد للماء وتتكون بعدها بقع حمراء بالجلد، وهذا المرض يصاب به 100 شخص حول العالم في أقل من عام.

فتاة تتخلى عن هواية السباحة لإصابتها بمرض نادر يصيب 100 شخص في العام بأمريكا (1)
 

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن دانييل ماكرافن، تبلغ من العمر 12 عامًا، من ولاية لويزيانا بأمريكا، تعانى من تلك الحالة المرضية الفريدة من نوعها حيث تتعرق وتبكى عند ملامسة الماء، وحساسيتها شديدة لدرجة أن الاستحمام بالماء الساخن أو النقع في الحمام قد يكون قاتلاً.

فتاة تتخلى عن هواية السباحة لإصابتها بمرض نادر يصيب 100 شخص في العام بأمريكا (2)

الفتاة

وأوضح التقرير، أنه تم تشخيص الفتاة بأنها مصابة بالشرى المائي، وهي حالة يعتقد أنها تؤثر على أقل من 100 شخص حول العالم ، وكانت الفتاة تمارس رياضة السباحة. 

فتاة تتخلى عن هواية السباحة لإصابتها بمرض نادر يصيب 100 شخص في العام بأمريكا (3)

 

الامر بدأ بالتطور حيث ظهر في البداية طفح جلدي مثير للحكة ومؤلم، كلما لامست الماء وعليها الآن حمل قلم حقن الأدرينالين في حالة تعرضها لتلك الصدمة وكانت الفتاة تحب ممارسة السباحة  تبكي الصيف الماضي عندما لم تستطع السباحة مع أصدقائها حيث يمكن أن يتسبب ذلك في إصابتها بصدمة ويصل الأمر إلى رئتيها إذا كانت تعاني من نوبة قلبية، لذا فإن تلك الحالة المرضية تهدد حياتها بالفعل.

وتأخذ الطفلة البالغ من العمر 12 عامًا جرعة واحدة من مضادات الهيستامين يوميًا، ويحتاج إلى الإشراف عليها أثناء الاستحمام وحمل قلم حقن الأدرينالين.

 


ممارسة السباحة

نوبة قلبية

حقن الأدرينالين

الأدرينالين

الشرى المائي

امراض نادرة

رياضة السباحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكاية أم بريطانية استيقظت ذات صباح تسب من حولها بسبب مرض نادر "فيديو"

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:00 ص

طفلة موهوبة ترقص بساق صناعية بدلا من المبتورة بسبب مرض نادر.. فيديو

السبت، 20 أبريل 2019 01:00 م

شاب كورى يعانى من مرض نادر أوقف نموه لمرحلة الطفولة

الأربعاء، 24 يونيو 2015 12:00 ص

بالصور.. سيدة بريطانية تحلق ذقنها 3 مرات يوميًا بسبب مرض نادر

الجمعة، 03 أبريل 2015 12:04 ص

بالفيديو والصور.. مرض نادر يتسبب فى زيادة وزن يد طفل هندى إلى 13 كيلو

الأربعاء، 20 أغسطس 2014 03:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة