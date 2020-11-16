ألمانيا تعثر على قنبلة بأحد أحياء برلين تعود للحرب العالمية الثانية.. فيديو

كتب محمد شعلان

قامت عناصر من الشرطة الألمانية بإجلاء حوالى 8 آلاف مواطن من إحدى مناطق العاصمة الألمانية برلين، بعد اكتشاف قنبلة أمريكية غير متفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لتطويق المكان موضع القنبلة والتى ظهر عليها أثار الصدأ بسبب طول فترة صنعها، كما فرضت الشرطة طوقا أمنيا فى محيط المكان، وحذرت المواطنين من الاقتراب منه.

وتسعى السلطات الألمانية إلى نقل القنبلة الأمريكية التى تعود إلى الحرب العالمية الثانية، لمكان أكثر أمانا وبعيد عن المدنيين من أجل معاينتها وتفجيرها حتى لا يصاب أحد بأضرار من القنبلة التى تعود للحرب العالمية الثانية.



القنبلة عن قرب



قنبلة الحرب العالمية الثانية

وفى وقت سابق، فجرت البحرية الأمريكية قنبلة جوية تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية اكتُشفت على شاطئ بولاية نورث كارولينا والتى تزن 100 رطل ولا تزال نشطة، بحسب وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة فى 23 أكتوبر.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الانفجار تسبب فى تطاير الدخان والحطام بارتفاع 60 قدما فى الهواء عندما انفجر.

وأوضح التقرير، أنه تم اكتشاف الذخيرة القديمة على شاطئ كيب هاتيراس الوطنى على شاطئ البحر فى بكستون من قبل أحد السكان وأنه خلال الحرب، غالبًا ما استهدفت غواصات "يو" الألمانية السفن قبالة الشواطئ، مما جعل المنطقة يطلق عليها اسم "تقاطع طوربيد".

وأفاد، أنه تم إرسال فريق التخلص من الذخائر المتفجرة من 3 أشخاص من مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا لتفجير بقايا حوالى الساعة 12:30 ظهرًا باستخدام مزيج من المتفجرات بما فى ذلك C-4، كما يمكن سماع دوى خفيف ورؤية دخان ورمال تتصاعد فى السماء.

واستطرد التقرير، أنه تم إخلاء المكان المحيط بالتفجير بطول نصف ميل حول منطقة التفجير، على الرغم من سماع الانفجار على مسافة أبعد بكثير.