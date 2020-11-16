ألمانيا تؤجل قرار فرض قيود في المدارس لمكافحة فيروس كورونا

رويترز

أظهرت مسودة وثيقة أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا أرجأت اليوم الاثنين، نزولا على رغبة قادة الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية، العمل بخطط لفرض قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في المدارس من بينها أعداد أقل من التلاميذ في الفصول ووضع الكمامات إلزاميا.

وظهر في مسودة وثيقة تتضمن إجراءات جديدة أُطلعت عليها رويترز إسقاط إشارات سابقة بأن يكون عدد التلاميذ في الفصول أقل وتطبيق خطط لإلغاء الإعفاء من وضع الكمامات لبعض تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وعوضا عن ذلك جاء في الوثيقة أنه سيكون على قادة الولايات الألمانية الستة عشر أن يقترحوا في الأسبوع المقبل إجراءات جديدة للحد من الإصابات في المدارس.

ومن المتوقع أن تكشف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت لاحق اليوم الاثنين عن إجراءات بقيود جديدة على الحفلات التي تقام في المنازل وذلك بعد محادثات مع قادة الولايات. وتحرص ميركل على تسطيح منحنى الإصابات قبل عيد الميلاد مع الحد من الضرر الاقتصادي.

وفرضت ألمانيا "عزلا عاما خفيفا" لكبح جماح الموجة الثانية من الفيروس التي تجتاح العديد من الدول في أوروبا. وتم إغلاق المطاعم والحانات لكن المدارس والمتاجر بقيت مفتوحة.

وستجتمع ميركل وقادة الولايات يوم الاثنين المقبل ومن الممكن أن يصدر قرار بمزيد من الإجراءات من بينها تصورات جديدة للحد من الإصابات في المدارس ودور الحضانة.

ومنذ بداية الجائحة تم رصد 520 ألف حالة كوفيد-19 حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول لكن الأعداد زادت بنسبة 50 في المئة إلى 780 ألف إصابة في الأسبوعين الأول والثاني من نوفمبر .