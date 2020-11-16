اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أستاذ تغذية: المواد الغذائية لا تنقل فيروس كورونا إلا فى هذه الحالة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:00 م
أستاذ تغذية: المواد الغذائية لا تنقل فيروس كورونا إلا فى هذه الحالة الدكتور مجدى نزيه
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشف تقاير إعلامية دولية أن السلطات الصحية الصينية عثرت على  فيروس كورونا في عينات لحوم البقر المجمدة المستوردة من البرازيل ونيوزيلندا وبوليفيا، حيث تم اختبار ٣ عينات من لحوم البقر المجمدة إيجابية لفيروس كورونا في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين. 
 
وفى هذا الإطار أكد الدكتور مجدى نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية بالمعهد القومى للتغذية، أنه لا ثبوت علمياً باحتمال أن يعيش فيروس كورونا فى درجات حرارة أقل من 5 درجات أو أكثر من ٦٢ درجة مئوية، وذلك لأنه ينتمى إلى الكائنات الحية الدقيقة التى لا تحتمل درجات حرارة مجمدة أو درجات حرارة مرتفعة للغاية. 
 
وأضاف الدكتور نزيه فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بمجرد طهى اللحوم أو المجمدات يقتل الفيروس على الفور لأنه لا يتحمل درجات الغليان، وحدث ذلك وقت أنفلونزا الطيور فكانت عند طهيها يتم القضاء على الفيروس تماما. 
 
ولكن فى نفس الوقت حذر الدكتور نزيه، من أن الخطر يكون موجودا فى حالة تناول اللحوم نيئة يسبب بعض العادات الغذائية لدى بعض الشعوب التى تتناول الأسماك أو اللحوم النيئة، والتى يمكن فى هذه الحالة نفل الفيروس عند تناولها،. 
 
وكانت الصين قد أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا على عبوات لحوم البقر المستوردة من البرازيل ونيوزيلندا وبوليفيا، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا الحي على عبوات أسماك القد المجمدة.
 
 
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، من غير المحتمل أن يصاب الأشخاص بفيروس Covid-19 من الطعام أو تغليف المواد الغذائية.
 
وتحتاج فيروسات كورونا إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء على قيد الحياة ولا يمكن أن تتكاثر على سطح عبوات الطعام. 
 
وقالت منظمة الصحة العالمية في موقعها على الإنترنت "ليس من الضروري تطهير مواد تغليف المواد الغذائية ، ولكن يجب غسل اليدين بشكل صحيح بعد التعامل مع عبوات الطعام وقبل تناول الطعام"، حيث تؤكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أيضًا أن خطر الإصابة بـ Covid-19 من الطعام "منخفض جدًا"، وكلاهما يصر على أنه لا يوجد دليل حاليًا على انتقال COVID-19 من الطعام.
 
 
وخلصت دراسة نُشرت في مجلة National Science Review ، وهي مجلة تابعة للأكاديمية الصينية للعلوم ، قام بها خبراء ، بما في ذلك من مركز السيطرة على الأمراض في بكين ، في وقت لاحق، إلى أن المأكولات البحرية المجمدة المستوردة الملوثة كانت المصدر المحتمل لتفشي الفيروس في بكين.
 
 

فيروس كورونا

اللحوم المستوردة وكورونا

المواد الغذائية وفيروس كورونا

الأطعمة المجمدة وكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: 91.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:18 ص

انطلاق تجارب المرحلة النهائية للقاح كورونا جونسون آند جونسون ببريطانيا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:00 ص

استشارى تغذية علاجية تكشف أخطاء شائعة يجب تجنبها قبل ممارسة الرياضة

الجمعة، 10 يوليه 2020 09:44 م

أستاذ تغذية علاجية بقصر العينى يكشف الأطعمة المناسبة لمصابى كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:55 م

أخصائي تغذية علاجية لـ"إكسترا نيوز": المضادات الحيوية تدمر مناعة الأطفال

الخميس، 11 يونيو 2020 01:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة