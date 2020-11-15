اليوم السابع
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CNN: اعتقال 20 شخصا على الأقل فى واشنطن بعد احتجاجات لدعم لترامب

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:04 ص
CNN: اعتقال 20 شخصا على الأقل فى واشنطن بعد احتجاجات لدعم لترامب تظاهرات لدعم ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة سى إن إن، إن الشرطة الأمريكية اعتقلت 20 شخصا على الأقل في العاصمة واشنطن وسط الاحتجاجات والصدامات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، مع تجمع الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب احتجاجا على النتائج وفوز جو بايدن.

وقالت لاتويا فوستر، المتحدثة باسم عمدة واشنطن موريل باوزر، إن قوات الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 20 شخصا، مضيفة أنه تم نقل شخص بالغ للعلاج إثر إصابته بعدة طعنات، فيما ذكرت مصادر لـCNN أن الضحية في حالة حرجة.

وأوضحت فوستر إن اثنين من ضباط شرطة العاصمة أصيبوا أيضا. وأكدت أن قوات الأمن ضبطت 7 أسلحة نارية، حيث لا يوجد في واشنطن قانون حمل مفتوح للأسلحة.

واعتقلت الشرطة 4 أشخاص لانتهاكات الأسلحة النارية، و2 لاعتداء بسيط، وشخص للاعتداء على ضابط شرطة، وشخصين للشجار وإثارة الاضطرابات.

وكان أنصار الرئيس دونالد ترامب قد تجمعوا فى شوارع واشنطن فى مسيرة مليونية لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وذلك لدعم الطعون القاننيوة التي يقوم بها الرئيس ضد فوز جو بايدن فى الانتخابات. وكان ترامب قد غادر البيت الأبيض صباح أمس ومر موكبه بالحشد المتجمع من المؤيدين الذين بدأوا فى الهتاف له بينما كان متوجهاً إلى نادى الجولف فى سترلينج بولاية فيرجينيا.

 

 واستقبل الموكب بالتصفيق والهتافات والتلويح والصفارات من مئات من أنصار ترامب اصطفوا على جانبى الشارع، وقاموا بالتقاط الصور، وحملوا لافتات كتب عليها "أفضل ما قبل على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة". ولوح الحشد أيضًا بأعلام تحمل رسائل من بينها "ترامب 2020: حافظ على أمريكا عظيمة" و"الكل على متن قطار ترامب!" و"نساء من أجل ترامب" و"ترامب 2020: برو لايف" ، pro god، pro gun .

 

 


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