42 مرشحا يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى 8 دوائر بالشرقية

كتب إبراهيم قاسم – أحمد الجعفرى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن إجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بين 42 مرشحا عن 8 دوائر انتخابية بمحافظة الشرقية.

وتجرى جولة الإعادة بدائرة أول الزقازيق بين كلًا من على سعيد أحمد ولطفى محمد شحاتة، وماجد دياب غانم، وعادل السيد عفيفى، وإيمان سالم خضر، ومروة محمد عبد الغني، وعبد الفتاح إبراهيم حسين، ومجدى جلال عبد العزيز.

كما تجرى جولة الإعادة بدائرة بلبيس بين كلًا من حمودة محمد حمودة، وسامى عبد العزيز نصر الله، ورشيد السيد عامر، وعبد الله فهمى الرماح، وحاتم محمد صيام، وطارق حسن الأعصر، ويعيد في دائرة منيا القمح كلًا من خالد عبد الرحمن مشهور، ووجيه حسين أباظة، ومحمد محمود مصطفى، وعبير السيد حنفى، وحسن على ضوه، ومى محمد غيث.

كما جاءت جولة الإعادة بدائرة أبو كبير بين كلًا من محمد عبد الهادى حبيب، وحاتم أحمد عبد العزيز، ونبيل عبده إبراهيم، ومصطفى محمد باز، ويعيد في دائرة ديرب نجم طلعت عماد الدين السويدي، ورضا عبد العال سالم، والسيد عدلى حامد، وعبد الباقى أحمد تركيا.

فيما تجرى الإعادة في دائرة فاقوس بين كلًا من صلاح منصور عبد الحميد، وعلى الدين احمد النجار، ونبيل محمد العطار، وأمام منصور سعد، صلاح الدين السيد شريبة، ويعيد في دائرة أبو حماد كلًا من احمد سليمان بغدادى، وثروت محمد سويلم، جلال إبراهيم صيام، وفرج حسن على.

ويعيد في دائرة الحسينية كلًا من السيد محمد رحمو، ورائف السيد إسماعيل، والسيد أحمد سعود، ومحمد حسن على.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردي، وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.

وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعين للمرحلة الثانية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية ايام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل ايام 23 و24 نوفمبر الجاري.